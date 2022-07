Nobelprijswinnaar David Trimble, drijvende kracht achter Noord-Ierse verzoening, overleden

Moldavië bang voor Russische invasie na beschietin­gen Odessa: ‘Niemand is veilig’

De Moldavische premier Natalia Gavrilița deelt dat haar land erg bezorgd is voor een mogelijke invasie van Rusland. Het land heeft al een enorme economische klap gekregen, maar is nu dus bang dat Poetin na Oekraïne ook delen van Moldavië zal proberen in te nemen.

25 juli