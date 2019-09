Nog 1300 vermisten op de Bahama’s na orkaan Dorian

Mogelijk doodstraf voor schutter El Paso

2:00 Patrick Crusius, de man die verdacht wordt het vuur geopend te hebben bij een schietpartij in een winkelcentrum in augustus in Texas waarbij 22 doden vielen, wordt beschuldigd van moord. Als hij schuldig bevonden wordt, riskeert de 21-jarige man de doodstraf, aldus een mededeling van het parket.