Nog altijd spoelen dode migranten aan op Italiaans strand

Op het strand van Zuid-Italië zijn twee weken na een bootongeluk met migranten nog twee lichamen gevonden. Een van de twee doden is een kind. Het dodental is daardoor opgelopen tot 78, van wie 32 minderjarig waren.

Het drama heeft veel indruk gemaakt in Italië en de rest van Europa. De tientallen migranten stierven nadat hun gammele bootje op de Middellandse Zee was gezonken. Zo’n tachtig mensen konden worden gered, maar het was niet helemaal duidelijk hoeveel personen er aan boord waren. Het is dus ook niet uitgesloten dat er nog meer doden zijn.

De Italiaanse politie heeft inmiddels drie mensensmokkelaars opgepakt die verantwoordelijk zouden zijn geweest voor de overtocht van de migranten. Rome wil smokkelaars hard aanpakken en hoopt op die manier meer ongelukken op zee te voorkomen.

Oude houten boot brak door ruwe zee

De smokkelaars hebben volgens de politie de Pakistaanse en Turkse nationaliteit. Volgens luitenant-kolonel Alberto Lippolis , die leiding geeft binnen de financiële politie in de regio Calabrië, zetten de smokkelaars hun tocht van Turkije naar Italië door ondanks het slechte weer. De drie zijn door overlevenden aangewezen als de schuldigen van de tragedie. Eén van hen is minderjarig, en er zou nog naar een vierde dader gezocht worden die of is gevlucht, of is omgekomen bij de schipbreuk. De smokkelaars zouden de migranten 8000 euro per persoon hebben gevraagd voor de gevaarlijke overtocht.

De migranten vertrokken drie of vier dagen eerder uit de West-Turkse stad Izmir. De mensen aan boord waren vooral afkomstig uit Afghanistan, Irak, Iran en Syrië. De oude houten boot brak door de ruwe zee en ging ten onder. Volgens lokale media was de boot niet bestand tegen de hoge golven. De wrakstukken en de doden spoelden aan bij Steccato di Cutro in de regio Calabrië.

Volledig scherm Het dodental is opgelopen tot 78, van wie 32 minderjarig waren. © AFP