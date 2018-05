Nog zes jaar voor 'tsaar Poetin', maar oppositie is grimmig

Drie- tot vierduizend demonstranten namen zaterdagmiddag deel aan een betoging tegen de vierde inhuldiging van de Russische president, vandaag in Moskou. Poetins belangrijkste politiek tegenstander Aleksej Navalny had opgeroepen tot de demonstratie, onder het motto ‘Hij is niet onze tsaar!’. De autoriteiten hadden de betoging niet toegestaan.



Navlany zelf, die in maart van de presidentsverkiezingen was uitgesloten wegens een zeer bedenkelijk veroordeling voor verduistering, kreeg een paar minuten spreektijd. Toen kwam een clubje oproeragenten hem halen om hem onverbiddelijk af te voeren. Net als meer dan 500 anderen in Moskou. In heel Rusland zouden zaterdag zo’n 1.600 mensen bij soortgelijke betoging zijn opgepakt.