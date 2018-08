Noodlot slaat toe in laatste uur El Salvador-vakantie Zutphens stel

updateEen verkeersdrama in El Salvador heeft het leven gekost aan Gerben Eskes (28) uit Zutphen. De taxi waarin hij met zijn vriendin Anouk Mijnheer (25) zat, werd op weg naar het vliegveld aangereden door een auto die op de verkeerde weghelft reed. De bestuurder van dat voertuig was dronken, melden Salvadoraanse media.

De ouders van Gerben (sportleraar in Warnsveld, volleyballer en fanatiek De Graafschap-supporter) laten in een verklaring aan deze krant het volgende weten:

'Afgelopen donderdag 9 augustus 2018 hebben Gerben en Anouk (resp. 28 en 25 jaar, samenwonend in Zutphen) een ongeluk gehad in El Salvador. Hierbij is Gerben om het leven gekomen en is Anouk lichtgewond geraakt. Ze zaten in een taxi onderweg naar het vliegveld om terug naar Nederland te vliegen na drie weken vakantie in Midden-Amerika.'

'Omstreeks 3 uur ’s nachts plaatselijke tijd raakte een tegemoetkomende auto van de weghelft. De politie heeft vastgesteld dat de bestuurder dronken was. De taxichauffeur van Gerben en Anouk probeerde de tegemoetkomende auto te ontwijken, waardoor de taxi in de flank werd geraakt. Gerben was op slag dood.'

'Het zal lang, minimaal een week, duren voordat alle formaliteiten in El Salvador zijn afgerond en het lichaam wordt vrijgegeven en naar Nederland kan worden vervoerd. Anouk wordt in El Salvador inmiddels bijgestaan door familie en hoopt zo snel mogelijk naar Nederland te kunnen.'

Rijden onder invloed

Gerben was sportleraar aan het Isendoorn College in Warnsveld, Anouk geeft sportles en werkt als gezondheidsadviseur. ,,Ze houdt zich bezig met mensen met medische klachten en gezondheidsproblemen. Vanuit dat laatste oogpunt wil ze nu benadrukken dat mensen zich bewust moeten worden van de mogelijke gevolgen van rijden onder invloed", zegt haar moeder.

Haar dochter heeft geluk gehad, vervolgt ze. ,,De taxichauffeur stuurde naar rechts om de auto op zijn weghelft te ontwijken. Daardoor raakte dat voertuig de taxi vol in het achterportier aan de kant waar Gerben zat. Hij was op slag dood. Anouk heeft slechts een paar flinke striemen van de gordel op haar schouder, ribben en heupen. De rugzakken van Gerben en haar die tussen hen in stonden, hebben als een stootkussen gefungeerd en vingen de grootste klap op."

De bestuurder van de auto die de aanrijding veroorzaakte, is volgens plaatselijke media aangehouden op verdenking van dood door schuld en roekeloos rijden.

Gerben en Anouk reisden door Guatemala en El Salvador maar wilden oorspronkelijk naar Nicaragua. ,,Daar zagen ze vanaf omdat het er te onrustig is met alle risico's van dien", aldus Anouks moeder.

Reisblog

Anouk hield via een reisblog familie en vrienden op de hoogte van de belevenissen in Midden-Amerika. In haar laatste bericht meldde ze te hebben genoten van de laatste paar dagen in surfparadijs El Sunzal en El Tunco. 'Morgen vliegen we naar huis. Om 3 uur ‘s nachts worden we opgepikt door een taxi die ons naar de aeropuerto brengt. Wat heerlijk was het om samen te backpacken, nieuwe plekken te zien, te ontdekken, veel lol te hebben en samen te genieten. Op naar onze volgende reis!!!' Het noodlot trof ze nog voordat hun avontuur in El Salvador afgerond was...

De Graafschap

De Graafschap-trainer Henk de Jong sprak zaterdag voor de clubcamera over Gerbens plotselinge overlijden. Hij noemde de Zutphenaar 'een echte clubman, een leuke vent'. De fanatieke supporter zorgde er hoogstpersoonlijk nog voor dat De Graafschap trainingshoedjes in de clubkleuren kreeg, nadat hij De Jong erop wees dat de verkeerde kleur hoedjes op het veld stonden. 'Nu is die arme jongen verongelukt. Een domper op alles. Dit is heel dichtbij, ik had heel goed contact met die jongen'. De oefenmeester gaf aan dat het fantastisch zou zijn als de spelers in de wedstrijd tegen Feyenoord alles zouden geven voor Gerben. De Graafschap won zondagmiddag verrassend van de Rotterdammers.