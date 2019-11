Noodweer geselt Franse en Italiaanse Rivièra

Prins Andrew moet zijn kantoor in Buckingham Palace verlaten

14:44 Prins Andrew moet zijn privékantoor in Buckingham Palace verlaten nu hij uit zijn officiële functies ontheven is. Dat meldt de Britse krant The Guardian. Zijn privésecretaris, die het desastreuze interview met de BBC over zijn vermeende seksuele misbruik georganiseerd zou hebben, is door de Britse koningin ontslagen.