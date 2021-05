Noord-Korea boos om 'oorlogsretoriek' van Biden: ‘Ontoelaatbaar en een grote blunder’

Noord-Korea weigert om met Washington in gesprek te gaan over denuclearisatie. Dat bericht het Noord-Koreaanse staatspersagentschap KCNA zondag. Pyongyang is boos over de recente uitlatingen van de Amerikaanse president Joe Biden en leden van zijn regering. Volgens het Aziatische land blijkt dat “hij vastbesloten is om een vijandig beleid ten opzichte van Noord-Korea te voeren”.