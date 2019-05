Noord-Korea en China boos: Bolton is een ‘oorlogsmaniak’ die moet opstappen

Slimme man

Laag IQ Biden

Trump greep de persconferentie in Japan meteen aan om kritiek te leveren op voormalig vicepresident Joe Biden, die heeft aangegeven een gooi naar het presidentschap in 2020 te willen doen. Op een vraag over de opmerking van Kim Jong-un over het ‘lage IQ’ van Biden zei Trump dat hij de Noord-Koreaan gelijk moest geven. ,,Kim Jong-un zei dat Joe Biden een laag Q heeft. Ik denk dat ik dat met hem eens ben”, aldus de president tegen de verzamelde pers. Noord-Korea noemde Biden eerder een ‘gek met een laag IQ’ en ‘een snob die elementaire kwaliteiten als menselijk wezen ontbeert’.

Ook China boos

Een gesprek dat Bolton recentelijk had met het hoofd van de Taiwanese veiligheidsdienst John Lee, toen deze een bezoek bracht aan de VS, is ook in China verkeerd gevallen. Het land ziet Taiwan als een afvallige provincie en beschouwt banden met het eiland als een van de gevoeligste onderwerpen in de relatie met de VS.



De Amerikanen maakten in 1979 een einde aan diplomatieke betrekkingen met Taiwan, maar zijn nog wel de belangrijkste wapenleverancier. Volgens het Pentagon heeft de VS sinds 2010 voor meer dan 15 miljard dollar aan wapens verkocht aan Taiwan. Het was de eerste Taiwanees-Amerikaanse ontmoeting in veertig jaar.