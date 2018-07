Noord-Korea: Gesprekken met Pompeo waren betreurenswaardig en eenzijdig

Pompeo sprak gedurende twee dagen met hoge Noord-Koreaanse functionarissen, zonder ook maar een glimp op te vangen van leider Kim Jong-un. Er werden nieuwe toezeggingen gedaan om verder te praten over denuclearisatie en ook de repatriëring van de resten van Amerikaanse soldaten, gesneuveld tijdens de Koreaanse oorlog, kwam opnieuw ter sprake.



De gesprekken waren amper een paar uur afgelopen, toen de verklaring van de Noord-Koreanen naar buiten kwam. Pyongyang schetst daarin een hard beeld van de ontmoeting en zegt dat de VS niet in de geest van de top tussen president Trump en leider Kim Jong-un heeft gehandeld, maar de boel heeft 'verraden'.



Gesprekken zeer verontrustend

De Amerikanen zouden 'eenzijdige en roofachtige' eisen stellen en een volledige, controleerbare en onomkeerbare denuclearisatie van Noord-Korea verwachten. Kim Jong-chol laat weten dat uitkomst van de vervolggesprekken zeer 'verontrustend' was en dat ze tot een 'gevaarlijke fase' hebben geleid, die de bereidheid van Noord-Korea tot denuclearisatie zou kunnen 'afremmen'.



,,We hadden verwacht dat de Amerikanen constructieve maatregelen zouden bieden, die op basis van de leiderstop zou helpen bij het opbouwen van vertrouwen'', sprak een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Pyongyang. ,,Wij dachten er ook over om wederzijdse maatregelen te treffen, maar de houding die de VS tijdens deze ontmoeting toonde, was betreurenswaardig.''

Veel vooruitgang geboekt

De lezing van Pompeo zelf was een totaal andere. Tegen journalisten zei de Amerikaan dat de gesprekken met topfunctionaris Kim Yong-chol juist 'productief' waren geweest, 'te goeder trouw' waren gevoerd en dat er op sommige vlakken 'veel voortuitgang' was geboekt. Pompeo benadrukte dat er op andere gebieden nog veel werk gedaan moest worden. Een groot deel daarvan is weggelegd voor de werkgroepen die beide landen voor specifieke kwesties hebben ingesteld.



Volgens Pompeo heeft een delegatie van het Pentagon op 12 juli een ontmoeting op de grens tussen Noord- en Zuid-Korea, om daar op werkniveau te praten over de demolitie van een testlocatie voor raketmotoren en het thuisbrengen van overblijfselen van omgekomen Amerikaanse soldaten. Of dat overleg doorgaat, moet nog blijken.

