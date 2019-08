Noord-Korea lanceert opnieuw raketten

Het eerste projectiel werd vanuit de oostelijke provincie Hamgyong-namdo afgevuurd om 2.59 uur plaatselijke tijd (donderdagavond 19.59 uur in Nederland), het tweede volgde om 3.23 uur. Beide projectielen kwamen terecht in de Japanse zee, berichtte het Zuid-Koreaanse nieuwsagentschap Yonhap, daarbij de Zuid-Koreaanse Joint Chiefs of Staff citerend.

Donderdagochtend had Noord-Korea ook al twee ballistische raketten gelanceerd vanaf de oostkust van het land. Zes dagen daarvoor werden twee korteafstandsraketten gelanceerd, die als waarschuwing zouden zijn bedoeld voor Zuid-Korea.

Trump: ‘Onder controle’

De Amerikaanse president Donald Trump verklaarde tegen journalisten dat de situatie ,,heel erg onder controle’’ is. ,,We hebben geen overeenkomst gesloten over korteafstandsraketten’’, zei hij.