Noord-Korea meldt nu ook eerste coronadode en ruim 187.000 zieken

Volgens het persbureau worden zo’n 187.800 mensen ‘met een koorts waarvan de oorzaak niet kon worden vastgesteld’ in isolatie behandeld. Deze mysterieuze koorts zou sinds eind april in het land rondgaan en al zo’n 350.000 mensen hebben besmet. Ongeveer de helft van hen is inmiddels genezen, aldus KCNA. Of mensen ook positief testten voor corona is niet bekend.

Noord-Korea heeft twee jaar lang gezegd dat corona niet in het land voorkwam, iets wat alom wordt betwijfeld. Donderdag werd echter officieel bekendgemaakt dat bij iemand in de hoofdstad Pyongyang de zeer besmettelijke omikron-subvariant BA.2. was geconstateerd. Meteen daarop kondigde de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un een nationale lockdown af.

Noord-Korea heeft altijd geweigerd coronavaccins uit het buitenland aan te nemen. In 2020 kondigde het land aan een eigen vaccin te ontwikkelen, maar daar is sindsdien niets meer van vernomen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zei vrijdag contact te hebben met de regering van het straatarme, internationaal geïsoleerde land en te helpen bij het opzetten van een actieplan. Ook buurland Zuid-Korea liet weten bereid te zijn te helpen.

Twijfels

Dat in de afgelopen twee jaar niemand in Noord-Korea het coronavirus zou hebben opgelopen, wordt door waarnemers betwijfeld. Zo ontsloeg de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un een jaar geleden verschillende hoge functionarissen omdat ze het regeringsbeleid tegen corona niet goed zouden hebben uitgevoerd. Zo hadden ze ‘een grote crisis’ veroorzaakt, aldus de leider, die verder niet in details trad.

Noord-Korea deelt ook een grens van bijna 1500 kilometer met China, die lang niet overal goed bewaakt is. Onder meer in de Chinese grensstad Dandong is het aantal besmettingen de afgelopen weken hard opgelopen.