Noord-Korea praat niet meer met ‘onvolwassen’ VS-minister Pompeo

Pompeo speelt een hoofdrol in de onderhandelingen over de ontmanteling van het nucleaire programma van Pyongyang. De Amerikaan reisde herhaaldelijk af naar Noord-Korea om topoverleg te voeren en sprak onder meer met dictator Kim Jong-un. Dat heeft tot dusver niet geleid tot een doorbraak. Een Amerikaans-Noord-Koreaanse top in Vietnam leverde dit jaar niets op.



De uitkomst van de top in Hanoi laat volgens topfunctionaris Kwon Jong-gun zien dat onderhandelingen mislukken als ‘Pompeo zich ermee bemoeit’. Kwon gaat bij het ministerie van Buitenlandse Zaken van zijn land over Amerikaanse aangelegenheden. Hij verweet Pompeo verder uitspraken van leider Kim verkeerd te hebben uitgelegd.



Kwon reageerde ook boos op ,,roekeloze'' uitspraken van de Amerikaan in het Congres. Pompeo zou daar de ,,waardigheid'' van de hoogste leider hebben aangetast. Het schoot de Noord-Koreanen vermoedelijk in het verkeerde keelgat dat de minister vorige week beaamde dat Kim een ‘tiran’ kan worden genoemd. De Verenigde Staten hebben nog niet gereageerd op de oproep Pompeo te vervangen.