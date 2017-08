Noord-Korea: VS werken naar 'explosie'

Han Tae Song, de Noord-Koreaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties (VN) in Genève, wees niet expliciet op de laatste test van een ballistische raket van zijn land eerder op de dag, die over Japan vloog en in de Stille Oceaan terecht kwam.



,,Nu de VS openlijk hun vijandelijke intentie tegen de Democratische Volksrepubliek Korea hebben verklaard door ondanks herhaalde waarschuwingen agressieve gezamenlijke militaire oefeningen te houden, heeft mijn land alle redenen om te reageren met zware tegenmaatregelen als oefening van het recht op zelfverdediging'', stelde Han op een VN-conferentie over ontwapening.



Han: ,,En de Verenigde Staten zouden volledig verantwoordelijk moeten zijn voor de catastrofale gevolgen die dat met zich meebrengt.''