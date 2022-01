Noord-Korea vuurt recordaantal projectielen af in één maand

Noord-Korea heeft donderdag twee projectielen afgevuurd die neerkwamen in de zee ten oosten van het land, zo meldt het Zuid-Koreaanse persagentschap Yonhap. Er is deze maand al zeker zes keer melding gemaakt van het afvuren van projectielen door het land. Sinds 2019 heeft het land niet zo veel raketlanceringen in een korte tijd uitgevoerd.