Noord-Korea wil nog geen contact met regering-Biden

De verklaring van Choe Son-hui, de Noord-Koreaanse onderminister van Buitenlandse Zaken is de eerste inhoudelijke reactie van Noord-Korea op de pogingen van de regering-Biden om contact te leggen met de regering van het geïsoleerde land. Die pogingen liepen tot nu toe op niets uit, meldden bronnen binnen de Amerikaanse regering deze week.

De verklaring werd naar buiten gebracht terwijl de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken en minister van Defensie Lloyd Austin een bezoek brachten aan Amerikaanse bondgenoot Zuid-Korea, het eerste overzeese Amerikaanse regeringsbezoek.

Noord-Koreaanse staatsmedia meldden dat de Amerikaanse regering per email en via de telefoon had geprobeerd om contact te krijgen met Noord-Korea. Dat gebeurde ook via een derde, bemiddelend land.

Onderminister Choe zei dat Noord-Korea eerder al duidelijk heeft gemaakt dat het geen gesprek met de Amerikanen zal aangaan zolang Amerikaanse legeroefeningen in de regio doorgaan en er economische sancties tegen Noord-Korea blijven. ,,Het enige dat we uit de VS hebben gehoord sinds de opkomst van het nieuwe regime is een gestoorde theorie over ‘dreiging uit Noord-Korea’ en ongefundeerde retoriek over ‘complete denuclearisatie’”, aldus Choe.

In de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul sprak Blinken woensdag over ‘systematische en wijdverbreide misdaden’ door het Noord-Koreaanse regime tegen het eigen volk. Ook benadrukte Blinken dat de Verenigde Staten willen dat Noord-Korea afstand doet van zijn kernwapens. Dit was ook de eis van Biden's voorganger Donald Trump, die in eerste instantie historische vooruitgang leek te boeken bij Kim Jong-un maar uiteindelijk geen kernwapenakkoord wist te sluiten.