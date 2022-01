Noord-Korea zegt dat afgevuurde raket van type Hwasong-12 was

Dat klopt volgens de Noord-Koreanen dus niet. Het was wel een van Noord-Korea’s grootste raketlanceringen in de afgelopen vijf jaar, zoals eerder was bericht. ,,De afvuurtest werd uitgevoerd met het doel de ballistische langeafstandsraket Hwasong-12 te inspecteren en de algehele nauwkeurigheid van dit wapensysteem te verifiëren”, zei KCNA. De kop van de testraket was uitgerust met een camera die foto’s nam terwijl hij in de ruimte was.