Noord-Koreaanse media stil over top: ze schrijven vandaag over volksdansen

Ze berichten over de nationale dag van Rusland (de Koreaanse leider heeft zijn felicitaties overgebracht aan de Russische president Poetin), een symposium over kasgroenten en een nationale volksdans die 'met dank aan het wijze leiderschap van president Kim Il Sung' tot nationale vrouwensport is uitgegroeid. Over de uitkomst van de belangrijkste politieke gebeurtenis in jaren blijft de bevolking vooralsnog in het duister.

Dat is in Noord-Korea, waar enkel staatsmedia zijn, niet ongewoon. Vrije toegang tot internet hebben de inwoners van het gesloten land niet. Over recente bezoeken van hun leider aan China hoorden ze pas toen hij al lang en breed weer veilig terug was in zijn paleis in Pyongyang. Ook over de ontmoeting tussen Kim en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in vernamen ze pas een dag later.