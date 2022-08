Noorwegen waarschuwt publiek: ‘Laat walrus Freya met rust, anders euthanasie van dier’

Freya die languit ligt te slapen op de romp van de Nederlandse onderzeeër Zr.Ms. Dolfijn, Freya die zich meldt in de havens van Den Helder en Harlingen en op Schiermonnikoog en Terschelling. Het was vorig jaar rond oktober enige tijd vaste prik. In de zoektocht naar voedsel in het noordpoolgebied was de walrus waarschijnlijk de weg kwijtgeraakt. Daarvoor zwom Freya al enige tijd rond voor Denemarken en Duitsland en na het uitstapje naar ons land ging het richting de Noorse hoofdstad Oslo.

De onderzeeboten van de marine behoren tot de Walrusklasse. Blijkbaar lijken ze meer op deze robbensoort dan wij dachten. Walrus Freya heeft de Zr.Ms. Dolfijn uitgezocht voor een knuffel. © Koninklijke Marine

In de haven daar richtte de walrus sinds juli al heel wat chaos aan. Het massieve dier, te herkennen aan een roze vlek op haar neus, heeft in de haven van Oslo met haar 680 kilo al meerdere kleine boten tot zinken gebracht. Freya vindt het lekker om op (rubber-)bootjes te liggen en te slapen, zo is ook te zien op de vele foto's op sociale media en van persbureaus. De bootjes overleven dat niet altijd.

Fans

Freya is in Oslo inmiddels een heuse attractie geworden, een echte zomerster, met een eigen fanbase. En dat baart de Noorse autoriteiten zorgen. Ondanks herhaalde oproepen om weg te blijven van het zoogdier en het niet te storen, blijft Freya veel aandacht trekken, meldt het Noorse Directoraat voor Visserij in een persbericht . ter ondersteuning van de boodschap wordt een foto meegestuurd met daarop een menigte toeschouwers op nog geen meter afstand van de walrus.

De door het Noorse ministerie van Visserij vrijgegeven foto van walrus Freya en het vele publiek dat het dier maar niet met rust laat. © Fiskeridirektorat

,,Het roekeloze gedrag van het publiek en het niet respecteren van de aanbevelingen van de autoriteiten kunnen levens in gevaar brengen”, benadrukt een woordvoerder van het Directoraat Visserij, Nadia Jdaini, tegenover persbureau AFP. ,,We onderzoeken nu of aanvullende maatregelen, waaronder euthanasie, een echt alternatief kan zijn”, voegde ze eraan toe.

Het directoraat meldt dat deze week verschillende potentieel gevaarlijke situaties zijn waargenomen in de badzone Kadettangen. Badgasten zouden te dichtbij zijn gekomen om het dier te fotograferen, soms ook met hun kinderen. Ook is waargenomen dat mensen voorwerpen naar de walrus hebben gegooid.

Walrus Freya in de haven van Oslo. © NTB

Stress

Het zorgt niet alleen voor gevaarlijke situaties voor de omstanders. Ook de walrus raakt van slag, menen de Noorse autoriteiten. ,,Het welzijn van het dier is duidelijk verminderd. De walrus heeft niet genoeg rust en de experts met wie we nu praten denken dat er sprake is van stress”, zegt Jdaini. Deze walvissoort eet graag grote maaltijden, maar moet daarna zo’n 20 uur liggend uitrusten. Hoewel hij normaal gesproken geen mensen aanvalt, kan hij zich volgens de autoriteiten bedreigd voelen door onwelkome mensen en hen aanvallen.

Freya is niet de enige walrus die deze zomer in de spotlights staat. Eerder zwierf walrus Stena rond in Finse wateren. In de tweede helft van juli werd de walrus gevangen nadat het dier zich had teruggetrokken in een particuliere tuin. Stena werd verdoofd voor transport, maar bleek te zwak. In het wild zou het dier in zijn toestand zeker niet hebben overleefd, aldus betrokkenen bij de reddingsoperatie.

De beesten kunnen in hun eentje een verre zwemtocht maken in hun zoektocht naar voedsel, om uiteindelijk weer terug te keren naar hun geboortegrond in het noordpoolgebied.

Walrus Freya op een boot in de haven van Kragerø. © Odd Arne Hartvigsen

© AFP