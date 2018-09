Noorwegen zet elite-eenheid op zoektocht naar Arjen Kamphuis (47)

De Noorse elite-eenheid helpt bij de zoektocht naar de Nederlandse Arjen Kamphuis (47) . De Amsterdammer, bekend om zijn inzet voor privacy en internetveiligheid, is voor het laatst gezien op 20 augustus in het Noorse hotel Scandic Havet in de plaats Bodø in het noorden van Noorwegen.

De Noorse politie heeft de zoektocht naar hem opgeschaald en zet nu de landelijke elite-eenheid 'kripos' in. Deze gespecialiseerde, landelijke eenheid doet nu uitgebreid onderzoek naar waar Kamphuis kan zijn.

De Nederlandse Arjen Kamphuis, die als consultant betrokken was bij Wikileaks, was op vakantie in Noorwegen. Hij waarschuwde eerder voor wereldwijde spionage van geheime diensten en werkt samen met verschillende klokkenluiders. De cybersecurity-expert werkte in samenwerking met het internationale persbureau Reuters en Wikileaks aan het trainen van journalisten op gebied van informatiebeveiliging. Kamphuis bezocht voor 2012 Julian Assange van Wikileaks op de ambassade van Ecuador in Londen. Hij is auteur van het boek Information Security for Journalists, waarin journalisten uitleg krijgen over de beveiliging van hun bronnen.

Viersterrenhotel

De eerste signalen wezen erop dat Kamphuis naar Spitsbergen was gereisd, maar uit nader onderzoek bleek dat hij daar niet is geweest. Hij is gesignaleerd in het hotel Scandic Havet in Bodø. Om twee uur 's middags is hij voor het laatst gezien toen hij uitcheckte uit het chique hotel.

De landelijke elite-eenheid 'kripos' stort zich nu op de zaak. ,,We onderzoeken waar hij heeft gereisd, informatie over de hotels die hij bezocht, telecommunicatie, en ondervragen mensen die mogelijk ontbrekende informatie hebben'', licht Trond Lakselvhaug van de politie toe. ,,Er is contact gelegd met de politie in Nederland. Op dit moment is er geen reden om aan te nemen dat er sprake is van een misdrijf, maar we houden alle mogelijkheden open.''

Quote Op dit moment is er geen reden om aan te nemen dat er sprake is van een misdrijf, maar we houden alle mogelijkhe­den open Trond Lakselvhaug, Noorse politie