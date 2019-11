Nora (43) is pas getrouwd en nu al ongelukkig: ‘Mijn man verstikt me zo’

Zeer berucht café in Antwerpen dicht na aantreffen Nigeriaan­se vrouwen, mogelijk prostitu­tie

14:32 Café 't Keteltje in Antwerpen is gisteravond op last van de autoriteiten gesloten voor onbepaalde tijd. De Belgische politie doet uitgebreid onderzoek naar vermoedelijke uitbuiting van kwetsbare personen. Het zou gaan om meerdere Nigeriaanse vrouwen die er al dan niet gedwongen hun ‘diensten’ aanbieden.