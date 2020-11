Nú al historische verkiezingen: transgender in senaat Delaware

Weer jarenlange celstraf in Duitse megamis­bruik­zaak: vader misbruikte eigen zuigeling en stiefkind

2 november Een Duitser die jarenlang zijn eigen kinderen misbruikte, onder wie een zuigeling en een stiefkind, moet dertien jaar de cel in. Een rechtbank in het Duitse Wiesbaden veroordeelde de 39-jarige Patrick F. voor ruim vijftig gevallen van ernstig kindermisbruik en voor het bezit, maken en verspreiden van kinderporno. Het is de tweede veroordeling in korte tijd in de Duitse megamisbruikzaak.