Nu of nooit voor de Turkse oppositie: niet eerder zo veel kans om Erdogan weg te stemmen

Verkiezingen TurkijeDe campagne is begonnen, in mei gaan de Turken naar de stembus. De AKP van president Erdogan staat lager in peilingen dan ooit tevoren. Voor de Turkse oppositie is het nu of nooit. Maar Erdogan is alleen te verslaan als oppositiepartijen samen één sterke kandidaat aanwijzen. En dat is nog niet gelukt.