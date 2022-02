Nu Russen voor de deur staan: verdere versterking Navo-oostflank

Rusland komt geen centimeter de oostelijke Navo-grens over. Nu Russische troepen in Belarus en Oekraïne bij wijze van spreken voor de deur komen te staan, gaan de bondgenoten er hun toch al indrukwekkende militaire aanwezigheid nog verder opvoeren.

De staats- en regeringsleiders van de dertig Navo-landen kwamen dat vanmiddag overeen in een ruim drie uur durende videoconferentie. ,,We ontplooien er genoeg eenheden om een sterke en geloofwaardige afschrikking en verdediging te garanderen, nu en in de toekomst”, aldus de leiders in een communiqué.

Duizenden extra troepen zijn onderweg, ook delen van de 40.000 man tellende Nato’s Response Force met strijdkrachten te land, ter zee en in de lucht worden richting de oostflank gedirigeerd. Daar staan op ruim dertig locaties al meer dan honderd gevechtsvliegtuigen klaar, ook varen er 120 gevechtsschepen rond. Tegelijkertijd noemen de leiders hun versterkingen ‘preventief, proportioneel en niet-escalerend’.

Bruut geweld

Volgens Navo-topman Jens Stoltenberg dragen Rusland en Belarus de uitsluitende verantwoordelijkheid voor de ernstigste veiligheidscrisis in Europa sinds decennia en het verlies aan mensenlevens, menselijk leed en immense verwoestingen in Oekraïne. ,,Rusland als agressor, Belarus als facilitator”, aldus de Noor.

Wat Rusland hoopt te bereiken gaat veel verder dan de bezetting van Oekraïne, zegt hij, Rusland valt met bruut geweld de Europese veiligheidsarchitectuur aan. Maar Rusland wint er zelf geen veiligheid, respect of een betere toekomst voor zijn kinderen mee. In tegendeel, zijn besluit om aan te vallen is ‘een verschrikkelijke strategische fout, waarvoor Rusland de komende jaren zowel economisch als politiek een hoge prijs betaalt’, aldus Stoltenberg.

‘Een aanval op één is een aanval op allen’

De leiders bespraken ook hun verdere steun aan Oekraïne, dat via lidstaten onder meer cyberbeveiliging en luchtafweer krijgt, en aan Georgië, Moldavië en Bosnië-Herzegovina. Tegelijkertijd is de beveiliging van het eigen Navo-grondgebied absoluut. ,,Ons commitment aan artikel 5 (‘een aanval op één is een aanval op allen’) is ijzersterk. We staan eensgezind klaar om alle bondgenoten te beschermen en verdedigen. Vrijheid zal altijd winnen van onderdrukking.”

