Obama deelt aandoenlijke foto van ontmoeting met Bush sr.

De twee stonden samen op het podium tijdens een benefietconcert in College Station in Texas voor de slachtoffers van de grote orkanen Harvey en Irma, die de afgelopen maanden grote delen van de Verenigde Staten verwoestten. Samen met Democraten Bill Clinton en Jimmy Carter en Obama's Republikeinse voorganger George W. Bush riepen ze Amerikanen op geld te doneren aan de steunfondsen die zijn opgericht voor de slachtoffers van de stormen. ,,Amerika's hart, dat ras, religie of politieke voorkeur niet in acht neemt, is groter dan onze onderlinge problemen'', aldus Clinton.



Obama zei iets soortgelijks onder zijn post op Instagram. ,,In de duisternis hebben we lichtende voorbeelden gezien van de beste kant van ons land. Buren hielpen buren, oorlogsveteranen hielpen mensen die ze nog nooit ontmoet hadden, Amerikanen zorgden voor elkaar en letten op elkaar en keken niet naar hoe de ander eruit zag of waar diegene vandaan kwam.''



George H.W. Bush (93) kwam in een rolstoel het podium op. Hij lijdt aan de ziekte van Parkinson. Bush werd eerder dit jaar twee keer opgenomen in het ziekenhuis met een lichte longontsteking.