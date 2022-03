Oekraïens meisje (7) dat ‘Let It Go’ zong vanuit schuilkelder veilig aangekomen in Polen

De 7-jarige Amelia Anisovych is veilig aangekomen in Polen. Het Oekraïense meisje ging viraal op sociale media, omdat ze het liedje Let It Go in een schuilkelder zong. Het kind en haar gezin schuilden zes dagen in een bunker in de Oekraïense hoofdstad Kiev, maar Amelia kon het land nu samen met haar 15-jarige broer en haar grootmoeder ontvluchten.

De video waarin de 7-jarige Amelia de Oekraïense versie zingt van Let It Go, een liedje van de Disney-film Frozen, werd meteen massaal gedeeld op sociale media. Op de beelden is te zien hoe de mensen in de schuilkelder muisstil worden terwijl Amelia een ontroerend optreden geeft. ,,Iedereen stopte met praten en luisterde naar het gezang van het stralende meisje”, aldus Marta Smekhova, die de video op Facebook plaatste.

Ook Idina Menzel, de Amerikaanse actrice en zangeres die de stem van Elsa insprak voor de film, reageerde eerder deze week op de video van Amelia. ,,We zien jullie, we zien jullie echt”, schreef de artieste op Twitter.

‘Dit geeft ons hoop’

Lilia (39), de moeder van Amelia, vertelt dat het succes van de video laat zien hoe verenigd de wereld is tegen de Russische invasie in Oekraïne. ,,En dat geeft ons hoop”, aldus de vrouw.

Volgens Lilia tonen de beelden echter ook hoe Oekraïense kinderen momenteel in erbarmelijke omstandigheden moeten leven door de Russische president Vladimir Poetin. ,,We waren een week lang in de schuilkelder en hadden niet voldoende eten. Om naar het toilet te gaan, moesten we naar boven rennen, terwijl zijn raketten boven ons hoofd vlogen. De kinderen waren doodsbang”, aldus Lilia.

Lilia en haar echtgenoot Roman (36) besloten om Amelia en haar 15-jarige broer Misha met hun grootmoeder naar Polen te sturen. Het koppel bleef achter in Kiev om maaltijden klaar te maken voor Oekraïense soldaten. ,,Het was erg moeilijk om afscheid te nemen van mijn kinderen, maar het was de enige optie om er zeker van te zijn dat ze veilig zouden zijn”, vertelt Lilia. De twee kinderen en hun grootmoeder wandelden twee dagen lang naar de Poolse grens, maar zouden het nu goed stellen.

Lied opnemen met Amelia

De Nederlandse muzikant en producer Wiebe Bokma de Boer heeft contact gezocht met het meisje in de schuilkelder in Kiev die afgelopen weekend viral ging met haar vertolking van de Frozen-hit Let it go. De 46-jarige Nederlander heeft Amelia gevraagd of zij met hem een lied wil opnemen om aandacht te vragen voor de situatie van de Oekraïners op dit moment. Bokma de Boer kwam via Facebook in contact met de eigenaresse van de schuilkelder waar het liedje werd opgenomen.

,,Ik zag het filmpje afgelopen weekend zoals zoveel mensen”, vertelt Bokma de Boer aan ANP. ,,En het greep me naar de keel. Ze heeft dezelfde leeftijd als mijn dochter en ziet er ook nog eens hetzelfde uit. Ik móést iets doen.” De producer, van wie de artiestennaam Magnolia Leaf is, plaatste op Twitter een oproep om in contact te komen met de - toen nog naamloze - jonge zangeres. Zijn bericht kreeg snel duizenden likes en retweets en werd opgepakt door diverse buitenlandse media, waaronder vakblad Variety.

De Nederlander, die in het verleden onder meer tekst en muziek schreef voor Guus Meeuwis, begon na talloze aansporingen op Twitter zelf te zoeken op Facebook of hij meer informatie kon vinden over de locatie waar het meisje zat toen ze Let it go zong. Dit lukte hem na een paar uur zoeken.

Via de eigenaresse van de schuilkelder heeft Bokma de Boer nu contact met de ouders. ,,Ik stuur haar woensdagmiddag een demo van een nummer dat ik heb geschreven over de oorlog”, legt hij uit. ,,Ik hoop dat ze de tekst en muziek mooi vindt en het lied wil inzingen op een iPhone. Als alles lukt, wil ik het nummer produceren en zo snel als kan online zetten.”

