Oekraïens tegenoffensief lijkt begonnen: ‘Staal tegen staal, man tegen man’

Duitse trucker ziet file niet: Nederlan­der (60) in camper omgekomen, vrouw (60) zwaarge­wond

Een 60-jarige man uit Nederland is maandagochtend om het leven gekomen door een aanrijding in Duitsland. Hij stond met zijn camper in een file in de buurt van Bremen. Een vrachtwagenchauffeur zag de opstopping te laat en reed op de stilstaande voertuigen in.