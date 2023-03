‘Oekraïense kinderen ontvoerd voor adoptie in Rusland’

Het geval van Yevyen Mezheviy, een vader van drie uit Marioepol, is slechts een van de vele voorbeelden van de Russische werkwijze. Het kwam aan de oppervlakte na berichtgeving door een groep kritische Russische journalisten. Mezheviy bracht tijdens het langdurige beleg van de stad bijna een maand door in schuilkelders, voordat hij samen met zijn kinderen wist te vluchten. Toen hij bij een Russisch checkpoint kwam, zagen de soldaten dat hij drie jaar in het Oekraïense leger heeft gediend. Ze pakten hem op en stuurden zijn kinderen naar een ziekenhuis in het bezette Donetsk.



Na 45 dagen van ondervragingen en mishandelingen kwam Mezheviy vrij. Toen belde zijn oudste zoon Matviy: zijn zusjes en hij zouden binnen vijf dagen worden ondergebracht bij een ‘nieuw gezin’ in Rusland. Mezheviy haastte zich naar Donetsk, haalde zijn kinderen op en vluchtte met ze naar Letland. Daar is hij nu nog steeds.

Officieel beleid

Volgens Aksana Filipishyna van de Oekraïense Helsinki Mensenrechten Unie (UHHRU) gaat het hier om officieel beleid. Russische autoriteiten proberen zoveel mogelijk kinderen mee te nemen uit Oekraïne en doen er vervolgens alles aan om te zorgen dat ze niet meer terug kunnen, zegt ze: ,,Er zijn honderden van dit soort verhalen.” Sterker: volgens de Oekraïense overheidswebsite ‘Oorlogskinderen’ zijn er het afgelopen jaar 16.221 kinderen onder de 18 jaar meegenomen naar Rusland. En dit zijn alleen nog maar de kinderen die als vermist zijn opgegeven door familieleden of verzorgenden. Het is moeilijk om achter de juiste cijfers te komen, omdat de Russen hierover geen gegevens verstrekken. Ze zijn hiertoe wel verplicht volgens de Vierde Geneefse Conventie .

Het Russische staatspersbureau Tass meldt wel dat na de invasie 738.000 Oekraïense kinderen de grens met Rusland zijn gepasseerd. Het gaat hier ook om kinderen die op weg waren naar Europa. In de Russische pers wordt overigens niet gesproken over ontvoeringen, maar over een ‘goede daad’. De reden voor deze ‘redding’ wordt niet genoemd, net als het feit dat de autoriteiten de kinderen niet de keuze bieden om terug te keren naar Oekraïne.

Sanatorium

Een onthullend voorbeeld is dat van 450 kinderen uit de regio Charkov. In september werden ze door de bezetter meegelokt naar een Russisch sanatorium in de buurt van Gelendzhik, aan de Zwarte Zee, om 'te herstellen’. Toen het Oekraïense leger het gebied een maand later weer bevrijdde, werd duidelijk dat niemand die kinderen terug ging brengen naar hun ouders. Dat zegt Dmytro Lubynets, de mensenrechtencommissaris van het Oekraïense parlement, in een gesprek met deze site.



Sterker: de ouders werden geacht hun kinderen persoonlijk op te halen. Niet iedereen heeft daar echter de middelen voor. En sommige ouders worden niet eens toegelaten tot Russisch grondgebied, omdat ze hebben gediend in het Oekraïense leger. Volgens Aksana Filipishina van het UHHRU zijn er daardoor tot nu toe slechts 53 kinderen herenigd met hun ouders.

Weesjongetje

Een belangrijke speler in deze hele kwestie is Maria Lvova-Belova, de Russische commissaris voor de Rechten van het Kind. Vanwege haar rol in de deportatie van kinderen staat ze op de sanctielijst van de Europese Unie, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Australië en Canada. Het toonaangevende Amerikaanse Institute for the Study of War stelt dat Lvova-Belova regelmatig persoonlijke ontmoetingen heeft met Poetin, wat betekent dat ‘het Kremlin direct betrokken is bij de deportatie en adoptie van Oekraïense kinderen’.

Lvova-Belova zelf heeft demonstratief een weesjongetje uit Marioepol onder haar hoede genomen. Hiermee negeerde ze een oproep van de Oekraïense vicepremier Iryna Vereshchuk, die zei dat veel families in Oekraïne bereid zijn om verweesde kinderen te adopteren. Volgens Lvova-Belova gaat dat niet gebeuren. ,,Geen van deze kinderen wil terug naar huis”, zei ze op televisie. Ook beweerde ze in een interview dat kinderen ‘agressief’ zijn als ze aankomen in Rusland. ,,Ze tekenen Oekraïense vlaggen, zingen het Oekraïense volkslied, en ga zo maar door.”

Voor kinderen die ‘te veel’ van Oekraïne houden, zouden de Russen in Tsjetsjenië zelfs speciale heropvoedingsprogramma’s in het leven hebben geroepen. De Tsjetsjeense leider Ramzan Kadirov, een bondgenoot van Poetin, meldde in november dat ‘problematische tieners’ uit Donetsk en Loehansk zich bij hem gemeld hadden voor een ‘militaire en vaderlandslievende opvoeding’.

Niet wegkijken

Inmiddels wil Polen samen met de Europese Commissie kinderen gaan opsporen die tegen hun wil naar Rusland zijn gebracht. ,,We willen de aandacht vestigen op dit ernstige probleem”, aldus minister van Europese Zaken Szymon Szynkowski vel Sek. ,,De ontvoeringen zijn een tragedie en een Russische misdaad. De verblijfplaats van veel kinderen is onbekend. Het Westen kan hier niet van wegkijken. We moeten in actie komen, bewijzen verzamelen en zorgen dat de verantwoordelijken voor de rechter komen.”

Kijk onze video's over de oorlog in Oekraïne in onderstaande playlist: