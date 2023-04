Oekraïne denkt er niet aan Bachmoet op te geven: Russen kunnen groot tegenoffensief verwachten

Man van Schotse ex-pre­mier Sturgeon urenlang vast in onderzoek naar diefstal uit partijkas

De echtgenoot van de pas afgetreden Schotse premier Nicola Sturgeon, Peter Murrell, is woensdag aangehouden in een onderzoek naar geld dat zou zijn verdwenen uit de kas van de Schotse Nationale Partij (SNP). Na een kleine twaalf uur is hij vrijgelaten in afwachting van verder onderzoek, meldt de politie.