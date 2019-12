Oekraïne en rebellen begonnen aan uitruilen van alle gevangenen

Het gaat om in totaal 142 gevangenen, 55 die worden vrijgegeven door de separatisten en 87 door Oekraïne gevangengenomen rebellen. Ze worden geruild nabij Horlivka in het oosten van Oekraïne.



De gevangenenruil was onderdeel van het akkoord dat de Russische president Vladimir Poetin en de Oekraïense president Volodimir Zelenski afgelopen maand in Parijs sloten. Zelenski had eerder dit jaar al aangegeven te willen streven naar vrede in het oosten van het land. De gevangenenruil die vandaag begonnen is, noemde hij eerder zijn moeilijkste taak van het jaar.