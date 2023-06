Oekraïne jaagt Rusland verder op de kast en creëert verwarring voor aanstaand tegenoffensief

De Russen zeggen dat de aanval al begonnen is. de Oekraïners houden nog een slag om de arm. Aanvallen op Russische aanvoerlijnen zijn schering en inslag, de Russen bombarderen Oekraïense doelen ook heftiger. President Volodymyr Zelensky kondigde aan dat ‘belangrijke beslissingen zijn genomen over de timing van offensieve acties’.

Het zijn vooral de opgevoerde beschietingen van Russisch grondgebied die tot hysterie leiden op de Russische staatstelevisie. Die Oekraïense aanvallen staan nog in geen enkele verhouding tot wat Russische strijdkrachten nu al bijna anderhalf jaar aanrichten in Oekraïne, maar toch: de schrik zit er kennelijk in bij menigeen in Rusland. Dat gevoel echoot ook in pro-Russische Telegramblogs waar gisteren een Russische vrouw haar frustratie ventileerde. ‘Sjebekino (langs de grens met Oekraïne, even zuidoostelijk van de stad Belgorod, red.) staat in brand, er zijn gevechten aan de gang. We zijn de stad ontvlucht. Er zijn maar heel weinig van onze mensen daar. Alle dagen waren er beschietingen en geen reactie van het Russische leger. We werden aan ons lot overgelaten’, aldus de Russin.

Of zij echt bestaat kan niemand garanderen. Want de propagandaoorlog draait nu op volle toeren en ook de Oekraïners zijn meesters gebleken in het manipuleren van de vijand. Maar dat de noodkreet van een vrouw uit Sjebekino verschijnt op een pro-Russisch blog, zegt wel wat. Dat het allemaal niet lekker loopt voor de Russen blijkt ook uit de nu bijna dagelijkse scheldpartijen vanJevgeni Prigozjin, de baas van het huurlingenleger Wagner.

Aanjagen

Van Oekraïense kant worden dit soort onrust uiteraard aangejaagd. Niet uitgesloten wordt aan die kant dat er nog veel meer en onvoorstelbare aanvallen gaan komen op Russische grondgebied, wat weer tot grote zorg heeft geleid bij Westerse coalitiegenoten. Die blijven bang voor escalatie en zijn zeker niet blij als op Russisch grondgebied Westers militair materieel wordt ingezet - en achtergelaten, zoals recent bij Belgorod gebeurde toen een 'Russische’ verzetsgroep daar losging.

Bij dat alles blijft de Oekraïense regering steevast ontkennen dat het betrokken is bij aanvallen op Rusland. Daarbij gebruikt men vergelijkbare argumenten als de Russen destijds in 2014 bij hun annexatie van het schiereiland Krim. Volgens Moskou gebeurde dat niet door Russen maar door ‘groene mannetjes’ waar het Kremlin niets mee te maken had. Alsof Poetin daarmee het bestaan van kabouters formaliseerde.

Oekraïne weet dus formeel ook van niets in dit soort gevallen, maar er zijn inmiddels veel te veel incidenten geweest om nog te kunnen volhouden dat het allemaal geen onderdeel is van een Oekraïense strategie.

Volgens ingewijden hebben al die (schijn)bewegingen op Russisch grondgebied juist enorm veel impact, bij boze tv-presentatoren en verbijsterde burgers die dachten dat de ‘speciale militaire operatie’ een soort ver-van-mijn-bedshow was. Russische bloggers en nationalisten zijn stomverbaasd dat een invasie die op papier in drie dagen geregeld zou zijn zo ontzettend fout uit de hand kan lopen.

Oekraïense militairen laten weinig na om de vijand verder op de kast te jagen en in verwarring te brengen over de richting of richtingen van het al dan niet begonnen offensief. Veel opties liggen nog open voor die grote tegenaanval. ‘Als het Oekraïense leger definitief de Russische ‘landbrug’ naar de Krim kan breken, een lange halve maan van het grondgebied in het oosten en zuiden van Oekraïne die op sommige plaatsen slechts 150 kilometer breed is, zullen alle Russische terreinwinsten in Oekraïne sinds 2014 zo snel in de problemen komen dat Poetin misschien niet in staat zal zijn om door te vechten’, aldus een Amerikaanse expert.

Oekraïne speelt hoog spel. Als dit tegenoffensief hapert, kan dat gevolgen hebben, want de Westerse coalitiegenoten kijken ook op de klok. Ook zij hebben ook successen op het slagveld nodig om de enorme militaire- en financiële steun aan Kyiv thuis te kunnen verkopen.

