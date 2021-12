Oekraïne: Poetin en Biden gaan volgende maand praten

Eén ding heeft Vladimir Poetin inmiddels wel bereikt: hij is gehoord. Volgende maand krijgt hij de door hem geëiste urgente vervolggesprekken met de Amerikaanse president Joe Biden en diens adviseurs en met de Navo. Het gaat dan over ontspanning, ontwapening en ook over Oekraïne. Zulke voor toenadering opgezette gesprekken tussen specialisten - ze worden gehouden in Genève - moeten worden voorbereid en uitgewerkt en vergen daarom doorgaans de nodige tijd. En juist die tijd biedt kansen om een escalatie of ongeluk te voorkomen rond de toch al turbulente situatie in Oekraïne, denken veel waarnemers.

De afgelopen maanden hebben zich nu zo’n 120.000 militairen verzameld in de buurt van de grenzen met Oekraïne. Volgens de experts van het Amerikaanse blad Foreign Policy ‘is Moskou in staat een offensief te lanceren zonder enige voorafgaande waarschuwing’. De reden daarvoor is dat Rusland nog steeds ‘diepgewortelde grieven heeft over de uitbreiding van de Navo naar het oosten en de wapens die het bondgenootschap levert aan Oekraïne’. Volgens Poetin hebben we het dan over een land dat historisch Russisch zou zijn, maar - vinden de Oekraïners zelf - het is ook een land dat zichzelf liever uit de omarming van het Kremlin houdt. Het zal geen walk-over worden, omdat Oekraïne zich de laatste vijf jaar flink heeft bewapend. De prijs die al die Russische divisies riskeren voor een inval is ook bekend.

,,We zullen handelen op basis van onze kernveiligheid. We moeten in de gaten houden wat er in Oekraïne gebeurt en wanneer ze zouden kunnen aanvallen”, zei Poetin op zijn persconferentie. Volgens aanwezige westerse journalisten bevestigde de Russische tv later de Russische uitleg van de problemen, namelijk dat Rusland zichzelf moet verdedigen tegen ‘een imminente dreiging’, zelfs als het zelf enorme strijdkrachten mobiliseert en grossiert in bepaald niet vreedzame verklaringen.

Het spel blijft dus wel nog op de wagen. Het heeft allemaal te maken met grote geopolitieke manoeuvres rond invloedssferen van Oost en West. Daarbij wil Oekraïne zich nog steeds niet neerleggen bij de controle van Rusland (lees: inpikken) over de oostelijke provincie Donbass en het annexeren van het schiereiland de Krim (2014). Hierom lopen er nog steeds sancties en boycots tussen de Europese Unie en Rusland. Daarbij publiceerde Rusland onlangs zelf een lijst met eisen voor veiligheidsgaranties van de Verenigde Staten en zijn bondgenoten. Poetin wil van de Amerikanen bindende toezeggingen om de uitbreiding van de Navo te stoppen en wil ook geen westerse oefeningen en andere militaire activiteiten in Oost-Europa, de Kaukasus of Centraal-Azië. ,,Rusland installeert toch ook geen raketten langs de grens met Mexico”, zo is de redenering. Maar die Russische eisen zijn goeddeels afgewezen door de VS. In januari gaan Joe Biden en Vladimir Poetin hierover wel verder praten.

Interessant is niettemin hoe het verhaal wordt beleefd aan Russische kant. Uit een recent onderzoek van het onafhankelijke Levada Center blijkt dat de helft van de Russen de Verenigde Staten en de Navo de schuld geven van een militaire escalatie om Oekraïne. 16 procent wijst met een beschuldigende vinger naar Oekraïne dat zich de laatste jaren heeft bewapend met Amerikaanse raketten en Turkse drones. Slechts 4 procent denkt dat Rusland zelf olie op het vuur gooit. Waarnemers denken dat deze meningen een gevolg zijn van de propaganda op de Russische staatstelevisie, die Poetin op het schild heft ‘als een in het Westen gevreesde leider die zich inzet om talloze buitenlandse vijanden op afstand te houden’, aldus Foreign Policy. De Russische tv-presentator Dmitry Kiselyov en spreekbuis van het Kremlin, zei het zo: ,,Als je een pistool tegen ons hoofd zet, doen we hetzelfde met jou. Daar hebben we de capaciteit voor.”

Poetin wilde op zijn persconferentie overigens niet uitsluiten dat Rusland Oekraïne binnenvalt. ,,Wij handelen om onze eigen belangen te verdedigen.” Hij zei wel dat Rusland Oekraïne niet wíl binnenvallen. ,,De toekomst van de Donbass moet worden bepaald door de mensen die daar wonen.”

