Oekraïne verrast met succesvolle zeedrones: spotgoedkoop en doeltreffend

Oorlog Oekraïne LIVE | Oekraïne-top in Jeddah zonder resultaat, Kyiv eist aanval op Krim-brug­gen op

De top in Saoedi-Arabië over een vreedzame oplossing voor de oorlog in Oekraïne heeft geen doorbraak opgeleverd. Desondanks sprak Kyiv zondagavond van ‘productieve’ gesprekken. Moskou, dat niet was uitgenodigd, noemde de bijeenkomst een gedoemde poging om het globale Zuiden achter Kyiv te krijgen. Het Oekraïense leger bevestigde intussen achter de aanval te zitten op twee bruggen naar de bezette Krim. Lees hieronder alle ontwikkelingen over de oorlog in Oekraïne.