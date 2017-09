Oekraïne vreest grootschalige Russische legeroefening

Wanneer Zapad (Russisch voor 'westen') op 14 september van start gaat, speelt het Russische leger samen met Wit-Rusland een oorlog na. De oefening strekt zich uit van Wit-Rusland tot de Barentszee, een groot gedeelte van de westelijke grens. Buurlanden als Oekraïne maar ook Estland zijn bang voor de grote troepenverplaatsing. ,,7000 wagons met soldaten en materieel naderen onze grenzen'', stelt de Oekraïense president Porosjenko. ,,Er is geen garantie dat alles na de manoeuvre weer naar Rusland teruggaat.''



Het is niet zeker hoeveel soldaten er aan de oefening meedoen. Volgens Rusland gaat het in totaal om 12.700 man. Dat aantal is niet toevallig gekozen, want volgens internationale afspraken moet iedere oefening met meer dan 13.000 man verplicht internationale waarnemers toelaten. NATO-analisten vermoeden dat Rusland de ware omvang van Zapad stilhoudt en dat het daadwerkelijke aantal soldaten tussen de 60.000 en 100.000 ligt. In dat geval gaat het om de grootste Russische militaire oefening sinds de Koude Oorlog.