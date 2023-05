Oekraïne wint stuk rond Bachmoet terug: ‘Voor het eerst een gecoördineerde actie’

Oorlog Oekraïne LIVE | Leger Rusland ontkent ‘elke doorbraak’ van zijn verdedi­ging door Oekraïense troepen

Het Russische leger ontkent ‘elke doorbraak’ van zijn verdediging op locaties aan het front door Oekraïense strijdkrachten. Pro-Russische militaire bloggers uitten donderdagavond op Telegram hun bezorgdheid over de troepenbewegingen en het opgeven van posities door Russische soldaten, vooral bij de zwaar bevochten frontstad Bachmoet. ‘Berichten over ‘doorbraken in de verdediging’ komen niet overeen met de werkelijkheid’, aldus het Russische ministerie van Defensie in een verklaring. Lees erover in ons liveblog.