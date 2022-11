Oekraïne zet zwaar in op uitbouwen dronevloot en begint internationale inzamelingsactie

President Volodomir Zelenski meldt dat de vaartuigen efficiënt kunnen worden ingezet tegen Russische aanvallen vanaf zee. Aangezien één drone ruim 250.000 euro kost, is de Oekraïense overheid afgelopen week via de site united24 - een initiatief van Zelenski - begonnen met een inzamelingsactie. Kiev heeft hoge verwachtingen van de actie en is ervan overtuigd dat ‘miljoenen mensen geld zullen doneren.’ Het land zou in staat zijn de maritieme drones zelf te maken.

Volgens de Oekraïners schoten de Russen sinds het begin van de invasie zo'n 4500 raketten af. ,,Een op de vijf wordt vanaf zee afgeschoten. We moeten onze wateren en steden beschermen tegen raketten die vanaf schepen worden afgevuurd. Droneboten zullen daarnaast ook helpen om de corridors voor onze graanschepen vrij te houden”, zegt Zelenski in een regeringsverklaring.

Oorlog van de drones

De inzet van verschillende soorten drones tijdens de oorlog in Oekraïne lijkt voor zowel de Oekraïners als de Russen steeds belangrijker te worden. De droneboten waar Oekraïne op aast zijn 5,5 meter lang, wegen 1000 kilogram, hebben een snelheid van 80 kilometer per uur en een actieradius van 400 kilometer. Explosieven worden in de punt van het vaartuig gestopt, ze worden op afstand naar hun doel geleid en ontploffen als ze ergens tegenaan botsen.

Het systeem is op dat gebied vergelijkbaar met de Shahed-136-drones, de door Iran aan Rusland geleverde apparaten. Deze drones ontploffen met de springlading als ze hun doel raken. Rusland zette ze met name na de aanval op de Krimbrug regelmatig in om burgerdoelen en energiecentrales te raken in Oekraïne.

Oekraïne schakelde de droneboten ook al meerdere keren in, zoals bij de aanval op de marinebasis van Sebastopol op 29 oktober. Tijdens deze actie werden volgens het Oekraïense leger negen vliegende en zeven drijvende drones gebruikt. De toestellen slaagden erin het nieuwe vlaggenschip van de Zwarte Zeevloot, het fregat Admiral Makarov, schade toe te brengen. Maar het kwam niet zo ver dat het schip zonk. Op satellietbeelden die na de aanslag zijn gemaakt, is te zien dat de Makarov wel is geraakt, maar nog steeds functioneert.

Volledig scherm Het Oekraïense leger maakt steeds vaker gebruik van allerlei soorten drones. © ANP / EPA

Situatie veranderen

Toch verwacht Oekraïne veel van de op te bouwen vloot. ,,De marinedrones kunnen de situatie op de Zwarte Zee veranderen, ze zijn klein en snel en hebben de capaciteit om Russische schepen succesvol aan te vallen. Daarnaast kunnen de drones voorkomen dat de oorlogsschepen - uit angst te worden geraakt - de haven verlaten’’, aldus vice-premier Mykhailo Fedorov.

Oekraïne moet wel vertrouwen op droneboten; een echte vloot heeft het land niet meer. In 2014 werden heel wat schepen in beslag genomen door Rusland: ze lagen voor anker in de haven van Sebastopol op de Krim, dat toen geannexeerd werd door Rusland.

Volledig scherm Russen vallen regelmatig Oekraïense steden aan met (Iraanse) drones, zoals half oktober in Kiev. © AP

