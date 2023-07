Oekraïners volgen cruciaal tegenoffensief met emoties van woede, vrees en hoop

MET VIDEO Door hagelste­nen geteister­de Nederlan­ders terug uit Italië: ‘Iedereen was vooral heel blij om weer thuis te zijn’

Een deel van de Nederlandse toeristen die zaterdag in bussen uit Noord-Italië vertrokken, is weer terug in Nederland. De allereerste bus kwam zondagochtend vroeg aan in Maastricht en reed daarna door naar Venlo. Ook in Eindhoven en Rotterdam zijn al vakantiegangers afgezet.