Oeps: Amerikaanse advocaat verschijnt per ongeluk als kat bij online hoorzitting

,,Kan u me horen?’’, reageerde de kat. ,,Ik kan u zeker horen, ik denk dat het een filter is’’, probeerde Ferguson opnieuw. ,,Ja, en ik weet niet hoe ik die moet wegdoen. Mijn secretaresse is hier bij me en ze probeert om het te verwijderen, maar euh... ik ben klaar om hier verder mee gaan. Ik ben hier, ik ben geen kat’’, maakte Ponton voor de zekerheid duidelijk.



Nieuwssite Vice kon bellen met de arme Rod Ponton. Hij wist niet dat de online zitting op YouTube was gezet. De halve wereld kent waarschijnlijk binnenkort zijn naam en daar is hij nogal bezorgd over.



De advocaat gebruikte naar eigen zeggen voor de hoorzitting de computer van zijn secretaresse. Zij had de filter nog opstaan. Het lukte uiteindelijk om het katten-uiterlijk weg te krijgen, waarna zijn gewone gezicht verscheen.



Noch de rechter, noch de twee andere advocaten moesten lachen om het voorval. Ze keken verbaasd toe, maar hielden hun gezicht strak.



Het ging om een hoorzitting over een man die het grondgebied van de VS wilde verlaten met vals geld en smokkelwaar. Toen het filter verwijderd was, verliep alles volgens Ponton verder normaal.