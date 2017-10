Oeps! Hond van Macron gesnapt tijdens plas tegen schouw Élysée

Macron sprak met drie jonge leden van zijn kabinet over hun toekomstige plannen toen labrador Nemo rustig aan kwam wandelen, zijn poot oplichtte en een fikse klaterplas in de zitkamer deed. ,,Ik vroeg me al af wat dat geluid was'', lacht Brune Poirson, de staatssecretaris van Ecologie. Volgens de premier, die ook zijn lach niet kan inhouden, heeft Nemo iets 'uitzonderlijks' gedaan. De onfortuinlijke plas werd opgenomen door de lokale televisiezender TF1 die juist de discussie filmden. ,,Doet hij dit vaker?'', vraagt staatssecretaris Julien Denormandie (Ruimtelijke Ordening) nog aan Macron. ,,Je hebt iets absoluut bijzonders bij hem opgerakeld in het gedrag van mijn hond'', grapt de premier. Nemo woont pas sinds augustus op het paleis. Macron en zijn vrouw Brigitte kochten de ietwat ondeugende viervoeter voor 250 euro bij een asiel.

In de problemen

Het is niet de eerste keer dat een presidentiële hond in de problemen komt in Frankrijk. De huisgenoten van Nicolas Sarkozy verrichtten volgens de website Mediapart aanzienlijke schade aan waardevolle meubels in het paleis. De onderzoekssite stelde dat het honderdduizend euro kostte om alles te repareren.



Sumo, de mini maltezer van Jacques Chirac, daarentegen was zo gehecht aan alle ruimte in het paleis dat hij depressief werd toen hij moest verhuizen. In de Britse krant The Guardian vertelde de voormalig president dat Sumo hem begon aan te vallen.



Niet alleen in Frankrijk wonen er honden in de belangrijkste huizen van het land. De Russische leider Vladimir Poetin heeft ook een hele roedel door zijn paleis trippelen. Vorige week nog ontving hij een puppy van de leider van Turkmenistan. De Amerikaanse president Trump wenst echter geen harige rakkers in het Witte Huis. Daarmee verbreekt hij een lange presidentiële traditie. Niet verrassend volgens zijn ex, Ivana Trump, die in een van haar lijvige biografieën al beschreef dat haar man woest reageerde op de komst van een viervoeter in zijn leven.