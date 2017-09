Olifanten stormen vluchtelingenkamp binnen: twee doden

Nieuwe documentaire over Japanner die Nederlandse studente doodde en opat

14:07 De Japanner die in 1981 de wereld schokte met gruwelijke details over het vermoorden én opeten van de Nederlandse studente Renée Hartevelt (24) in Parijs, is opnieuw in beeld. Twee wetenschappers maakten een documentaire over het leven van Issei Sagawa (68).