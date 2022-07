Ollongren kijkt bij Srebrenica-herdenking de geschiedenis recht in de ogen

Vliegtuig straks de lucht in op frietvet: 85 procent schoner, tien maal duurder

Vliegtuigen gaan straks de lucht in op frietvet, houtafval en algen. Dat is tien keer duurder dan kerosine, maar het maakt de luchtvaart – een notoire vervuiler – tegen 2050 ook 85 procent schoner. Het Europese Parlement bereikte vanmiddag na moeizaam overleg een akkoord zodat het nu de onderhandelingen in kan met de lidstaten.

7 juli