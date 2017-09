OM: 14 jaar cel voor Vlaamse moeder die haar tweeling (14) wilde vermoorden

De 51-jarige vrouw is de dochter van miljonair Tony Gram, van de Kipling-tassen. Ze probeerde in haar villa in Schoten in september 2015 haar tweelingdochters te doden in hun slaap. Dit deed ze volgens de advocaat van de dochters 'als straf voor haar ex-man'. De tienerdochters konden zich redden en hulp bellen. Advocaat John Maes staat de dochters bij:,,Ik omschrijf de feiten als pure horror . Dit was gepland en goed voorbereid. Als het van Mireille Gram afhing, waren deze meisjes er niet meer geweest.'' Volgens de openbaar aanklager was 'de uitvoering meer dan gruwelijk, een IS-achtige uitvoeringswijze'. Een van de meisjes werd wakker toen ze een pijnlijke steek in haar nek voelde. Haar moeder probeerde haar keel door te snijden.

Rijkeluissyndroom

,,De oorzaak ligt altijd bij anderen, nooit bij Mireille Gram. Maar haar trauma's of drama's zijn helemaal geen unicum, maar de wil om ze te overkomen, heeft ze nooit gehad. Het bewijs: in het voorjaar werd ze nog gedwongen opgenomen in psychiatrie. Ze kampt met rijkeluissyndroom: wereldvreemd, ze ziet de realiteit niet meer'', aldus de aanklager.



Gram kwam vorig jaar ook in het nieuws toen ze de psychiatrische instelling gedurende een weekend mogen verlaten. Er werden foto's gemaakt hoe ze flaneerde door de winkelstraten van Knokke. ,,We werden op de hoogte gebracht van haar vrije weekend", reageerde haar ex-man Danny daarop. ,,Voor mijn dochters was dat schrikken. Er is nog steeds een contactverbod, maar voor hetzelfde geld staat ze hier plots aan de deur.''



Mireille was al veel jaren ziek. Volgens intimi had de vrouw in het verleden - toen de tweeling nog klein was - de kinderen al eens had proberen te verdrinken. De gevolgen van een postnatale depressie. Mireille was overigens in behandeling voor haar psychische problemen.