Omarosa: 'Trump is losgeslagen racist'

Donald Trump reageert met gestrekt been. ,,Ik voel me door haar verraden. Zij is een ‘lowlife’, een smeerlap.’’ Het gaat over Omarosa Manigault Newman, voormalig deelnemer aan Trumps realityshow The Apprentice en tot december in het Witte Huis medeverantwoordelijk voor communicatie.



Manigault Newman heeft over die periode haar memoires geschreven, getiteld ‘Unhinged’(Losgeslagen). Zij noemt Trump in haar boek, dat morgen verschijnt, ‘een losgeslagen racist die zich niet kan beheersen’. Volgens de schrijfster gebruikt Donald Trump het ‘N-woord’ (Nigger) om de haverklap. ,,Ik wilde het eerst niet geloven maar ik heb zijn racisme met eigen ogen gezien en gehoord en kan er nu niet langer over zwijgen’’, aldus Manigault Newman. Ze zegt dat er opnames zijn van ‘The Apprentice’ waarop Trump racistische taal bezigt. Zij beroept zich daarbij op verschillende bronnen. Zelf heeft ze de opnames nooit gezien.