Ombudsman eist uitleg over gratis businessclass vluchten voor Europese topambtenaar

De Europese Ombudsman eist uitleg van de Europese Commissie over gratis businessclass vliegreizen die een hoge EU-ambtenaar maakte op kosten van Qatar, juist op het moment dat de EU met dat land onderhandelde over een luchtvaartverdrag.

De Ombudsman neemt geen genoegen met de verklaring van de Commissie dat de betreffende ambtenaar niet betrokken was bij de onderhandelingen en zelf had geoordeeld dat het wel kon.

‘Het feit dat de Qatarese regering of daaraan gelieerde organisaties de reiskosten betalen voor de hoogste functionaris van DG Transport, roept legitieme vragen op over mogelijke ongepaste beïnvloeding van de besluitvorming van de EU op dit gebied’, schrijft de Ombudsman vandaag in een brief. ‘Ik heb ook met bezorgdheid kennisgenomen van de uitleg van de Commissie dat aangezien de directeur-generaal geen deel uitmaakte van het onderhandelingsteam, er geen belangenconflict was bij het accepteren van de betaling van zijn reiskosten door de regering van Qatar. Het publiek zal dit onderscheid niet maken, aangezien de directeur-generaal uiteindelijk de eindverantwoordelijkheid voor deze onderhandelingen draagt.”

Regels aanscherpen

Ombudsman Emily O’Reilly wil precies weten welke reiskosten van ambtenaren en Eurocommissarissen sinds 2021 zijn betaald door derden. Ook wil zij meer duidelijkheid over hoe het dagelijks bestuur van de EU de regels voor zakenreizen gaat aanscherpen.

De vragen van de Ombudsman komen nadat website Politico vorige week onthulde dat directeur-generaal Henrik Hololei, tussen 2015 en 2021 negen keer naar Qatar is gevlogen. Vier van de retourtjes werden door Qatar Airways cadeau gedaan. Precies in de jaren dat de ondergeschikten van Hololei met Doha onderhandelden over een luchtvaartverdrag. Dat verdrag is uiteindelijk in 2021 gesloten en regelt de toegang van de luchtvaartmaatschappij van de oliestaat tot de Europese markt.

Lopend onderzoek

De onthulling volgt op een pijnlijk moment: er loopt een onderzoek naar betalingen door Qatar en Marokko aan Europarlementariërs die in ruil daarvoor voor de oliestaat gunstige standpunten zouden hebben ingenomen. Drie mensen zitten daar altijd nog voor vast.

De commissie kondigde vrijdag al aan dat de interne regels voor zakenreizen van Eurocommissarissen en ambtenaren worden aangescherpt. De nieuwe regels worden ‘spoedig’ bekendgemaakt, zodat de ambtenaren zich er meteen aan kunnen houden, zei een woordvoerder van de Commissie vanmorgen. Zij bevestigde dat de betreffende directeur-generaal zo hoog is in de interne hiërarchie dat hij zelf kon beslissen wat gepast is en wat niet. De Ombudsman neemt met deze uitleg geen genoegen en wil nu dus alle details weten.

