Omgekomen baby en kind gevonden in puin na aardverschuiving op Italiaans eiland

Italiaanse media melden dat er in de modder op Ischia een overleden baby en kind zijn gevonden. Het dodental van de aardverschuiving van dit weekend staat nu op zeven. Eerder werd al bekend dat een vrouw (31 jaar), een meisje (5 of 6 jaar oud) en nog een vrouw de gevolgen van de intense regenval op het eiland niet hebben overleefd.

Zo overleefde bijvoorbeeld de 31-jarige Eleonora Sirabella het niet. Haar echtgenoot is nog niet gevonden en is één van de vermiste personen. Een enorme modderstroom ontstond vlakbij haar huis, dat helemaal werd vernield. De vrouw werd meegesleurd en honderden meters verderop aangetroffen op een plein. Een priester vertelt aan lokale media dat het bijna onmogelijk was om haar te identificeren, omdat ze zo ernstig was toegetakeld. Zondag werd ook het lichaam van een meisje gevonden. Ze was tussen de 5 en 6 jaar oud.

Ondertussen blijven reddingswerkers zoeken naar vermisten. Lokale kranten melden maandag dat de lichamen van een baby en een kindje zijn geborgen. Vijf mensen worden nog vermist, zeker dertien personen raakten gewond.

Door de modderstromen en de harde wind is het eiland moeilijk begaanbaar. Zo’n 150 brandweerlieden, 220 politieagenten en vrijwilligers zijn aan het werk om de ravage op te ruimen en de vermisten te vinden. Ze maken daarbij onder meer gebruik van drones, duikers en speurhonden. De kustwacht zoekt langs de kust van het eiland, omdat de modderstroom auto’s en busjes meesleurde tot op het strand en in zee. Bulldozers schuiven de wegen schoon.

Volledig scherm Eleonora Sirabella is één van de slachtoffers van de dodelijke aardverschuiving op het Italiaanse eiland Ischia. © ANP / Facebook

Heftige regenval

Het kleine, maar dichtbevolkte Ischia ligt voor de kust van Napels. De aardverschuiving ontstond door plotselinge regenval bij de stad Casamicciola, wat ‘de heftigste regenval in de afgelopen twintig jaar’ was. Zeker tien gebouwen zijn ingestort en honderd mensen kwamen vast te zitten. Nog eens tweehonderd mensen kregen het advies om te evacueren, omdat ook in hun buurt instortingsgevaar was.

De regering in Rome heeft zondag de noodtoestand voor Ischia uitgeroepen. Dat was nodig om geld vrij te maken voor de geleden schade. In eerste instantie is 2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor noodhulp en opruimwerkzaamheden.

Zaterdag was enige tijd onduidelijk hoeveel doden de aardverschuiving had veroorzaakt. Minister van Infrastructuur Matteo Salvini meldde al gauw dat acht mensen het niet hadden overleefd, maar zijn collega van Binnenlandse Zaken Matteo Piantedosi zei later dat er nog geen doden waren bevestigd.

