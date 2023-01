Omgekomen slachtoffers mesaanval in Duitse trein waren tieners

De 33-jarige dader, Ibrahim A., is een stateloze man uit Palestina zonder vaste woon- of verblijfplaats die met een voorlopige verblijfsvergunning in de Bondsrepubliek zou verblijven. De minister van Binnenlandse Zaken van Sleeswijk-Holstein, Sabina Sütterlin-Waack, zei donderdag dat de man eind 2014 naar Duitsland is gekomen. Hij werd niet als vluchteling erkend, maar kreeg in 2017 een tijdelijke speciale beschermde status. Dat gebeurde op basis van Europese regelgeving die ook in Nederland vaak wordt toegepast.

Die status heet subsidiaire bescherming en is voor mensen die niet als vluchteling erkend worden, maar dan toch jaren kunnen blijven. De dader genoot dus al circa vier jaar deze status toen justitie in november 2021 een procedure begon om die in te trekken. Hij werd in januari 2022 gearresteerd en is een week geleden uit voorarrest vrijgelaten. Hij zat volgens Duitse media in een gevangenis in Hamburg op verdenking van mishandeling.

Plotselinge aanval

Hij stak woensdag in een regionale trein tussen Kiel en Hamburg plotseling op treinreizigers in. Drie mensen raakten zwaargewond en vier liepen lichtere verwondingen op. Zijn motieven zijn onduidelijk, maar van een terroristische aanslag was volgens de autoriteiten geen sprake.

Op het moment van de aanslag zaten er ongeveer 120 mensen op de trein. Zij stonden doodsangsten uit. ,,Eerst ging hij tekeer in een andere coupé van de trein, toen kwam hij op ons af”, vertelt ondernemer Christian Götzner (61) aan de Duitse krant Bild. ,,Een passagier gooide een koffer naar hem.” De aanvaller met het mes achtervolgde slachtoffers van het ene treinstel naar het andere.

Om 14.55 uur ontvingen de hulpdiensten de eerste noodoproep: onmiddellijk werd groot alarm geslagen. Negen ambulances en drie spoedartsen rukten uit, een reddingshelikopter vloog naar de plek des onheils. De trein stopte op het station van Brokstedt (deelstaat Sleeswijk-Holstein). ,,We renden allemaal in paniek naar buiten”, vertelt ooggetuige Götzner. Daarop ging het gevecht met de dader op het perron verder. Gealarmeerde politieagenten konden om 15.16 uur de bebloede dader arresteren.

De verdachte wordt donderdagmiddag in Itzehoe, ten westen van Brokstedt en 45 kilometer ten noordwesten van Hamburg, voorgeleid.