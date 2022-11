Omstreden Kanye West hint op presidentschap en dineert met ‘running mate’ Trump

tijdlijn Losgesla­gen rapper Ye is naast zijn krediet ook twee miljard dollar kwijt

Hij is een van de succesvolste muzikanten ooit, maar ook een moederskindje met grootheidswaan dat steeds meer vrienden verliest. Net als geld, want sinds Adidas hem liet vallen wordt hij niet langer als miljardair beschouwd. Zelf zegt hij 2 miljard dollar te hebben verloren in een dag. Waar eindigt rapper Ye (45)?

27 oktober