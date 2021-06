Omstreden politie Louisiana verdacht van systematische aanvallen op zwarte automobilisten

Twee jaar na de dood van de zwarte arrestant Ronald Greene (49) door politiegeweld in de Amerikaanse staat Louisiana, ligt de eenheid van de betrokken agenten opnieuw onder vuur. Teamleden zouden het systematisch op zwarte automobilisten gemunt hebben en daarbij buitensporig geweld gebruiken. Een intern onderzoek moet daar duidelijkheid over geven.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een geheim team bestaande uit zeven functionarissen van de staatspolitie. Ze begonnen enkele weken geleden met het beoordelen van duizenden bodycam-video’s uit de afgelopen twee jaar. Die zijn afkomstig van een tiental blanke leden van de Louisiana State Police Troop F, een 66-koppige eenheid die patrouilleert in een uitgestrekt gebied in het noordoosten van de staat. Ze raakte de afgelopen jaren herhaaldelijk in opspraak vanwege vermeende gewelddaden.

De staatspolitie heeft geen bodycam-video's vrijgegeven van deze gevallen, maar persbureau AP heeft beelden gekregen van de arrestatie van de zwarte man Antonio Harris in mei 2020, nadat hij ervandoor was gegaan bij een verkeerscontrole en na een wilde achtervolging met hoge snelheid kon worden gestopt met een spijkermat. Op de beelden is duidelijk te zien dat Harris zich overgeeft door naast een maisveld op de grond te gaan liggen met zijn armen en benen gespreid. Minstens zeven agenten staan om hem heen.

Een van hen, Dakota DeMoss die betrokken was bij de arrestatie van Greene, slaat Harris in het gezicht en trekt hem na het omdoen van de boeien aan zijn dreadlocks omhoog. Een andere trooper, George Harper, gebruikt zijn vuist met daarin een zaklamp om Harris op het hoofd te slaan en dreigt hem te ‘straffen’. Een derde trooper, Jacob Brown, trekt intussen aan het haar van de arrestant. Een niet-geïdentificeerde officier dient Harris elektrische schokken toe met een stungun.

Doofpot

Minstens vier van de teamleden waren in mei 2019 betrokken bij de arrestatie met dodelijke afloop van de zwarte en zwaargebouwde Ronald Greene (49). Agenten vertelden zijn nabestaanden dat hij overleed na een crash tijdens een achtervolging op een landelijke weg bij Monroe. Later gaf de staatspolitie een verklaring van één pagina uit waarin stond dat troopers tijdens de arrestatie van Greene met hem worstelden en dat hij stierf op weg naar het ziekenhuis. De regering van de Democratische gouverneur John Bel Edwards wees verzoeken om de bodycam-beelden van de betrokken ‘troopers’ vrij te geven ruim twee jaar af.

Persagentschap AP publiceerde de beelden vorige maand. In een 30 minuten durend filmpje is te zien hoe de agenten Greene taseren, hem in een wurggreep houden, hem op zijn hoofd slaan en hem voortslepen aan zijn enkelboeien. Duidelijk is te horen hoe de veertiger zijn excuses aanbiedt en zegt dat hij bang is, kreunt en naar adem hapt. Desondanks dwongen de agenten hem ruim negen minuten op zijn buik te blijven liggen met zijn handen en voeten geboeid, een tactiek die door experts wordt bekritiseerd als ‘gevaarlijk wegens het beperken van de ademhaling’.

Een autopsierapport in bezit van AP vermeldt als doodsoorzaak ‘een door cocaïne teweeggebracht delirium verergerd door de crash, fysieke strijd, toegebracht hoofdletsel en beperkte bewegingsvrijheid’. Geen van de troopers is aangeklaagd. Eentje zou vorig jaar worden ontslagen maar kwam daarvoor om het leven bij een eenzijdig auto-ongeval.

