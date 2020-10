Onaangename verrassing voor Elon Musk: Duitsers draaien waterkraan naar zijn fabriek dicht

Daardoor ligt de bouw van de autofabriek, die in juli 2021 zijn deuren moeten openen op het 300 hectare grote terrein bij Grünheide, voorlopig stil. Oorzaak zijn onbetaalde rekeningen voor bouwwater, meldt de regionale omroep RBB. Om hoeveel geld en verbruikt water het gaat, wil het waterbedrijf Strausberg-Erkner (WSE) niet zeggen. Een woordvoerster verklaarde alleen dat de waterkraan vandaag dicht ging omdat de autobouwer geen gevolg gaf aan de betalingsherinneringen, aanmaningen en waarschuwing voor afsluiting en de uiterste betalingstermijn nu is verstreken.

Waarom Tesla de waterrekening niet betaalde, is volgens de zegsvrouwe onbekend. Tesla was tot dusverre niet bereikbaar voor commentaar, aldus de regionale omroep. Het waterbedrijf benadrukte tegenover de RBB dat het afsluiten van bouwwater gebruikelijk is bij niet-betaling en dat er geen uitzondering wordt gemaakt voor de Amerikaanse autofabrikant.

15000 euro

Het afsluiten van het water, dat onder andere wordt gebruikt voor beton, cement en plamuur, komt amper een dag na de ondertekening van de ontwikkelingsovereenkomst voor het bouwterrein door Tesla. De autobouwer deed dat in de nacht van dinsdag op woensdag. Het waterbedrijf had het contract ruim drie weken geleden al goedgekeurd en ondertekend na maanden van onderhandelen.

Bezwaren

Tegen de bouw van de fabriek in het bos- en waterwingebied werden ruim driehonderd bezwaren ingediend waarin het waterverbruik door Tesla een grote rol speelt. De bezwaarschriften werden eind september besproken tijdens een gemeentelijke hoorzitting met tegenstanders en critici. Het deelstaatministerie van Milieu bekijkt het milieueffectenrapport nu met in acht neming van de bezwaren.

Hoe lang dat duurt, is nog onduidelijk. Pas daarna kan de omgevings- en bouwvergunning worden afgegeven. Minister van Economie Jörg Steinbach van de deelstaat Brandenburg verwacht dat uiterlijk in december volledig zal zijn goedgekeurd.

Trip

Tesla-ceo Elon Musk was begin september in Duitsland voor een reeks zakelijke besprekingen. Hij bezocht onder andere het bouwterrein voor zijn gigafabriek bij Berlijn. Daar moeten jaarlijks uiteindelijk 500.000 elektrische auto’s van het model Tesla-Y van de band rollen. Na zijn trip bedankte hij de autoriteiten op zijn Musks. “Het was een geweldige trip. De steun van de regering en mensen wordt super gewaardeerd’’, schreef hij op Twitter. In het Duits bedankte hij in een andere tweet de bouwers (Manschaft) voor hun goede werk aan de autofabriek. Daarbij plaatste ‘mister Tesla’ een foto van zichzelf in een wit overhemd en zwarte broek met dito gilet en hoed. Het leek op een soort klederdracht.