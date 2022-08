Onafhankelijkheidsdag Oekraïne overal gevierd, behalve in Oekraïne

met videoIn verschillende steden in Europa en elders in de wereld is stilgestaan bij de Oekraïense Onafhankelijkheidsdag. Alleen in Oekraïne zelf bleef het rustig. Grote festiviteiten waren verboden uit angst doelwit te worden van een Russische aanval.

Normaal gesproken trekt op 24 augustus een grote militaire parade door de straten van Kiev om te vieren dat Oekraïne in 1991 onafhankelijk werd van de Sovjet-Unie. Dit jaar zijn het vooral Russische tanks die opvallen in het centrum van de hoofdstad. Tanks die buit zijn gemaakt toen de Russen een half jaar geleden het buurland binnenvielen.

In een opgenomen speech vanaf het Onafhankelijkheidsplein (Maidan) bezwoer president Volodimir Zelenski dat zijn land de Russische invasie ‘tot het einde’ zal bestrijden. ,,Oekraïne zal geen concessie doen en geen compromis sluiten met terroristen om delen van het land af te staan. Wat voor ons het einde van de oorlog is? Vroeger zeiden we: vrede. Nu zeggen we: overwinning’’, aldus een emotionele Zelenski.

Azovstal

Het was uit angst voor burgerslachtoffers niet toegestaan grootschalige festiviteiten te organiseren, maar voor veel Oekraïners heeft juist deze 31ste editie een extra betekenis. De blauw-gele vlag werd dan ook veelvuldig getoond als symbool van verzet en onafhankelijkheid. In Kiev werd alleen een kleine demonstratie voor de vrijlating van krijgsgevangenen toegelaten. Het ging om familieleden van het Azovstal-regiment die wekenlang vanuit een staalfabriek in Marioepol verzet bleven bieden tegen het Russische leger. De groep vroeg opnieuw aandacht voor het lot van deze militairen, die door de Russen gevangen zijn gezet.

Volledig scherm Familie van Azovstalstrijders uit Marioepol demonstreren voor hun vrijlating in Kiev. © REUTERS

In veel Europese steden is eveneens stilgestaan bij de Onafhankelijkheidsdag. In Brussel is de beroemdste inwoner van de stad, Manneken Pis, speciaal voor de gelegenheid in een traditioneel Oekraïens uniform gestoken. Voor Downing Street 10, ambtswoning van de Britse premier, is met goedkeuring van huiskat Larry een blauw-gele bloemenboog geplaatst. Bij de Hofvijver in Den Haag, naast het Binnenhof, zijn twaalf vlaggen van Oekraïne en de Nederlandse vlag opgehangen. Ook gingen in meerdere steden, zoals Den Haag en het Franse Nice, mensen de straat op om aandacht te vragen voor de oorlog.

Volledig scherm Manneken Pis in Brussel draagt vanwege Onafhankelijkheidsdag een traditioneel Oekraïens kostuum. © ANP / EPA

Volledig scherm Huiskat Larry voor de blauw-gele bloemenboog die bij de ambtswoning van de Britse premier (Downing Street 10) is geplaatst om Oekraïne te steunen. © ANP / EPA

Regeringsleiders van met name Westerse landen spraken hun steun aan Oekraïne uit. President Zelenski zal vooral blij zijn met de steun van de Amerikanen. President Joe Biden had namelijk meer in petto dan alleen een opbeurende peptalk. Om Oekraïne te helpen in de strijd voor soevereiniteit, sturen de Verenigde Staten opnieuw wapenhulp. Dit pakket ter waarde van 3 miljard euro is het grootste dat Oekraïne van de Amerikanen ontvangt sinds het begin van de oorlog.

Felicitatie Belarus

De enige felicitatie voor Onafhankelijkheidsdag die Oekraïne niet kon waarderen, kwam uit Belarus. De Belarussische president Aleksandr Loekasjenko deelde woensdag een bericht waarin hij het Oekraïense volk onder meer ‘vredige lucht, tolerantie, moed en kracht’ toewenste. Ook zei hij dat de tegenstellingen van vandaag de goede banden tussen de buurlanden niet kunnen vernietigen. Volgens de Oekraïense regering is Loekasjenko's boodschap ‘met bloed doordrenkte clownerie die gevolgen zal hebben’.

Volledig scherm In Den Haag was een demonstratie om Oekraïne te steunen. © ANP

Volledig scherm President Volodimir Zelenski en zijn vrouw Olena leggen bloemen bij een monument in Kiev ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de oorlog. © AFP

Volledig scherm De enige ‘militaire parade’ in Kiev bestaat uit Russische tanks die het Oekraïense leger de afgelopen maanden buit heeft gemaakt. © AP

