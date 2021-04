Onbemande Mars-helikopter maakt historische eerste vlucht

NA­VO-lan­den mikken op gezamen­lijk vertrek uit Afghanis­tan

14 april De NAVO-troepenmacht in Afghanistan moet zich gezamenlijk terugtrekken uit het land als het aan Duitsland ligt. Defensieminister Annegret Kramp-Karrenbauer zei woensdag dat het aannemelijk is dat dat in september gebeurt, nadat de VS hadden aangegeven dat alle Amerikaanse militairen Afghanistan op 11 september hebben verlaten.